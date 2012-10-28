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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 07:33 BJT

(重温稿)《台湾新债预测》20年公债101/7R得标利率料在1.560-1.590%,有望续创历史新低

路透台北10月26日电---路透周五的调查显示,由于目前市场资金宽松且发行量有限,台湾央行下周一(29日)将标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率将落在1.560-1.590%,有望续创历史新低纪录.

以下为交易员观点整理:

* 发行量仅300亿台币,筹码不足以消化市场过剩资金

* 近期市场资金宽裕及台股疲弱不振,皆有利于多方

* 殖利率处于历史低档,追低意愿不高

* 30年券101/8将在下月标售,略有可能影响买盘投标意愿

以下为预测得标利率区间:

* 1.560-1.590%.最低预估在1.550%,最高在1.610%.

最新报价:

* 101/7R公开发行前交易殖利率仅周二成交,殖利率收报1.58%.发行前交易殖利率区间在1.56-1.58%.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的20年券101/7得标利率为1.597%,此为该年期券标售以来的最低纪录.

以下为交易商对101/7期增额公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险1 1.570 1.590

大型寿险2 1.550 1.600

中型寿险1 1.560 1.580

中型寿险2 1.580 1.600

大型金融机构 1.570 1.590

银行 1.550 1.580

银行 1.560 1.590

券商 1.560 1.600

券商 1.580 1.610

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中值 1.560 1.590 (完)

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--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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