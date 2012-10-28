(重温稿)《台湾新债预测》20年公债101/7R得标利率料在1.560-1.590%,有望续创历史新低

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透台北10月26日电---路透周五的调查显示,由于目前市场资金宽松且发行量有限,台湾央行下周一(29日)将标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率将落在1.560-1.590%,有望续创历史新低纪录.
以下为交易员观点整理:
* 发行量仅300亿台币,筹码不足以消化市场过剩资金
* 近期市场资金宽裕及台股疲弱不振,皆有利于多方
* 殖利率处于历史低档,追低意愿不高
* 30年券101/8将在下月标售,略有可能影响买盘投标意愿
以下为预测得标利率区间:
* 1.560-1.590%.最低预估在1.550%,最高在1.610%.
最新报价:
* 101/7R公开发行前交易殖利率仅周二成交,殖利率收报1.58%.发行前交易殖利率区间在1.56-1.58%.
* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的20年券101/7得标利率为1.597%,此为该年期券标售以来的最低纪录.
以下为交易商对101/7期增额公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险1 1.570 1.590
大型寿险2 1.550 1.600
中型寿险1 1.560 1.580
中型寿险2 1.580 1.600
大型金融机构 1.570 1.590
银行 1.550 1.580
银行 1.560 1.590
券商 1.560 1.600
券商 1.580 1.610
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中值 1.560 1.590 (完)
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--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT