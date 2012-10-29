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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:04 BJT

〔台湾货币市场〕10月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月29日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,213.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,042.8亿台币:

10/30 59.00亿

10/31 4,123.00亿

  11/01 360.50亿

  11/02 2,500.30亿

--国库券到期250亿台币:

10/31 财101-2 250亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.

--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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