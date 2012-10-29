(重温稿)〔台湾货币市场〕短率低落,资金充裕让下周月底的紧缩效果不明显

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金宽裕且央行冲销力道不足
* 一周拆款区间高位低下
* 下周月底紧缩效应可能不明显
记者 高洁如
路透台北10月26日电---台湾银行间短率周五仍在低位附近.央行冲销资金力道不足令市场资金水位高升,短率续在低位.展望下周,交易员表示,由于市场资金实在宽松,月底的紧缩效果可能不明显.
先前一周(2-7天)拆款利率的高位--0.55%已创下20个月的低位.前次低点是2011年3月9日的0.53%.
银行交易员表示,周五的积数加倍,但央行在隔夜拆款的冲销力道上并未加强,这使得多钱的银行早早即寻找拆款对象,连一向利率偏低的外商银行也不放过.
"本地银行也是钱多,连我他们都想做拆(出)"一家外商银行交易员表示.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日为0.386%.今日区间在0.295-0.52%上日在0.295-0.53%
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,上日在0.388-0.55%.
**发票量略升**
短票方面,票券商表示,由于银行消化资金的进度并不顺利,因此虽然发票量升高,但还是满足不了所有需求.部分银行退而求其次转向拆款,不论是月内/跨月的拆款承做意愿都很高.
一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.
台湾央行周五共发行3,002.4亿台币存单,若相较存单到期金额3,142亿,存单发行余额减139.6亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,分别是周一3,213.5亿、周二59亿、周三4,123亿、周四360.5亿、周五2,500.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为153亿台币;至周日,累计超额准备为1,907亿台币,加计前期1%的超额准备为3,007亿台币.
**公债附买回利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.交易员认为,目前月底资金紧缩效应仍不明显,然下周紧缩因子较多,不排除RP利率将出现短暂向上微调.
交易商指出,由于银行、寿险端资金宽裕,抵销掉投信端月底资金趋紧的影响,令月底效应尚未浮现;但下周公债、公司债及国库券交割紧缩因子纷纷出笼,将消化银行、寿险端浮滥资金,虽不至于影响整体市场利率水平,但也不排除出现短暂小幅上扬的情形.
"今天主动丢钱的状况没有前几天多,都是单纯续作."一证券交易员说.
交易员表示,下周交割紧缩因子包括周一的统一(1216.TW)公司债36亿台币、周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)
--审校 杨淑祯/张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。