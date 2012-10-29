(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的10月22日-26日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周继续升值0.08%,为连续第十二周维持升值态势.且受本币资 金面紧张等因素推动,人民币本周最后两天成交再度创出历史新高,并连续两日触及1%的区间 上限,周五尾盘时段终脱离上限,疑似央行出手干预,但市场亦有不同声音,后期若本币资金面 紧张不消,加上美国大选等政治因素,人民币走势难以回软,美国大选以及中国十八大召开等政 治事件颇值得关注.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --适逢年内单周逆回购资金到期量峰值,本周中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至 3,160亿元人民币,较上周增长两倍,致净回笼资金大幅缩减.再次显示在流动性供需失衡情况 下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动. 业内人士指出,伴随国内经济企稳回升信号愈发明确,且人民币汇率走强有助外汇占款回升, 短期进一步宽松的货币政策"露脸"可能性降低.虽然目前来看后续逆回购到期压力将放缓, 但这种维持流动性平衡的短期工具下一阶段仍是主流操作.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率曲线平坦化上行,短端涨幅较大,主要受资金面周中起趋紧冲击. 机构主流预期流动性显紧乃阶段性现象,基本面和政策面亦无进一步消息指引,短期内现券现 大幅波动的可能性小;配置需求仍存,意兴阑珊的交易盘更青睐信用债.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅上行,因例行的月末信贷规模调整因素推动.不过渐显紧张 的资金面,暂时未对票据产生明显影响.交易员预计,本月末前仅余三个工作日,而且银行基本 都已完成月末规模控制布局,因此下周价格不致有太大波动..[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周震荡下行,临近周末跌幅有所扩大,累计跌2.9%,终止此前连续三周升势. 虽然十八大召开在即,但市场持续做多信心仍不足,因上市公司三季报披露期业绩风险犹存,且 基本面和资金面利多缺乏仍制约市场.市场短期料将维持弱势格局.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周跌幅扩大,美元走强及欧洲、日本数据疲弱,均拖累铜价,尽管周中曾因 中国和美国利好经济数据稍有反弹,但整体弱势格局仍难扭转.明年1月期铜合约周五收报56,710 元,较上周跌1,750元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周继续走弱,美元持坚以及全球经济忧虑挥之不去,对风险资产形成冲击,亦压 制了金价表现.上海期金主力12月合约周五收报345.00元,较上周跌1.9%.(完) --整理 康熙泽/李文科/尹嫄婷/边竞/曹巍浩 ; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。