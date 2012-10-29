(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月22日-26日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周继续升值0.08%,为连续第十二周维持升值态势.且受本币资 金面紧张等因素推动,人民币本周最后两天成交再度创出历史新高,并连续两日触及1%的区间 上限,周五尾盘时段终脱离上限,疑似央行出手干预,但市场亦有不同声音,后期若本币资金面 紧张不消,加上美国大选等政治因素,人民币走势难以回软,美国大选以及中国十八大召开等政 治事件颇值得关注.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --适逢年内单周逆回购资金到期量峰值,本周中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至 3,160亿元人民币,较上周增长两倍,致净回笼资金大幅缩减.再次显示在流动性供需失衡情况 下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动. 业内人士指出,伴随国内经济企稳回升信号愈发明确,且人民币汇率走强有助外汇占款回升, 短期进一步宽松的货币政策"露脸"可能性降低.虽然目前来看后续逆回购到期压力将放缓, 但这种维持流动性平衡的短期工具下一阶段仍是主流操作.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率曲线平坦化上行,短端涨幅较大,主要受资金面周中起趋紧冲击. 机构主流预期流动性显紧乃阶段性现象,基本面和政策面亦无进一步消息指引,短期内现券现 大幅波动的可能性小;配置需求仍存,意兴阑珊的交易盘更青睐信用债.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅上行,因例行的月末信贷规模调整因素推动.不过渐显紧张 的资金面,暂时未对票据产生明显影响.交易员预计,本月末前仅余三个工作日,而且银行基本 都已完成月末规模控制布局,因此下周价格不致有太大波动..[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周震荡下行,临近周末跌幅有所扩大,累计跌2.9%,终止此前连续三周升势. 虽然十八大召开在即,但市场持续做多信心仍不足,因上市公司三季报披露期业绩风险犹存,且 基本面和资金面利多缺乏仍制约市场.市场短期料将维持弱势格局.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周跌幅扩大,美元走强及欧洲、日本数据疲弱,均拖累铜价,尽管周中曾因 中国和美国利好经济数据稍有反弹,但整体弱势格局仍难扭转.明年1月期铜合约周五收报56,710 元,较上周跌1,750元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周继续走弱,美元持坚以及全球经济忧虑挥之不去,对风险资产形成冲击,亦压 制了金价表现.上海期金主力12月合约周五收报345.00元,较上周跌1.9%.(完) --整理 康熙泽/李文科/尹嫄婷/边竞/曹巍浩 ; 审校 杨淑祯