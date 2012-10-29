〔英国经济〕央行副总裁宾恩认为对英国经济成长有一些乐观的理由

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦10月28日电---英国央行副总裁宾恩周日表示,未来"有一些乐观的理由",但警告不要对最新的国内生产总值(GDP)数据过于兴奋.该数据显示英国在第三季脱离经济衰退.
"我们应该要避免过度兴奋,"宾恩对Sky News电视表示.他并称第四季成长可能疲弱.
"我们真的认为未来有一些乐观的理由,过去几年我们一直努力应付的不利因素,将有所减弱,"他表示.
"最特别的是,家庭实质支出能力一直受到严重挤压...未来,这种挤压的程度不会如此强烈."
"在处理欧元区问题上有一些进展,虽然还需漫长努力,但情况稍有改善,而且也有银行体系情况正在改善的迹象."(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。