〔英国经济〕央行副总裁宾恩认为对英国经济成长有一些乐观的理由

路透伦敦10月28日电---英国央行副总裁宾恩周日表示,未来"有一些乐观的理由",但警告不要对最新的国内生产总值(GDP)数据过于兴奋.该数据显示英国在第三季脱离经济衰退.

"我们应该要避免过度兴奋,"宾恩对Sky News电视表示.他并称第四季成长可能疲弱.

"我们真的认为未来有一些乐观的理由,过去几年我们一直努力应付的不利因素,将有所减弱,"他表示.

"最特别的是,家庭实质支出能力一直受到严重挤压...未来,这种挤压的程度不会如此强烈."

"在处理欧元区问题上有一些进展,虽然还需漫长努力,但情况稍有改善,而且也有银行体系情况正在改善的迹象."(完)