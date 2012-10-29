〔欧洲经济〕欧洲央行委员诺沃特尼称西班牙没有立即求援的需要

路透维也纳10月28日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙眼下尚无需申请欧洲央行的新买债计划,应在请求纾困前努力自行完成再融资.

诺沃特尼周日接受奥地利ORF电视台专访时表示,西班牙没有希腊的结构性问题,而且目前通过市场再融资的成本也可以接受.

"就我所知,西班牙基本上已完成2012年再融资.这表示其没有紧迫需求,我认为试着自己解决事情是明智的,如果行不通时,再回头求援.

然而诺沃特尼表示,他愿意见到欧元区最新永久纾困基金-欧洲稳定机制(ESM)受到考验,因他担心ESM可能太复杂,以致于国家在等待拨款时,其问题可能更加严重.

诺沃特尼并称,给予希腊更多时间来还债将是合情合理的.

"依我之见,破产是很危险的,我认为让希腊有机会进一步发展是合理的,"他表示.(完)