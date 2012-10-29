《台湾报摘》--经济日报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--陆资入股台湾面板厂出现新进展.业界传出鸿海(2317.TW)旗下面板厂奇美电(3481.TW)正与大陆面板厂中电熊猫(2878.HK)、彩电厂海信集团洽谈投资、联盟,一旦奇美电敲定合作伙伴,可望开启两岸面板厂联手抗韩的新局.
* 其他:
--两岸货币清算机制本周将生效,台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城表示,未来人民币业务发展,银行业者希望能够看到台湾拥有"Hong Kong Plus"(优于香港)的待遇与机会,一步到位.在人民币商机带动下,明年银行业获利会更好.
--因应竞争对手高通(Qualcomm)(QCOM.O)、展讯SPRD.O新产品即将上市,加上大陆十一长假过后,客户端拉货趋缓,市场传出亚洲手机晶片龙头联发科(2454.TW)上周启动降价措施,今年主打的双核心智慧型手机晶片降幅在一成以内,带动本季出货量继续成长.
--保险安定基金标售国华人寿一案将于明日决标,共有四组潜在买家竞争.由于劳保快破产的议题延烧,为避免政治争议,此次赔付底价可能低于1,000亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 屈桂娟
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。