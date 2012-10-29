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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:34 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月29日

* 头版头条:

--陆资入股台湾面板厂出现新进展.业界传出鸿海(2317.TW)旗下面板厂奇美电(3481.TW)正与大陆面板厂中电熊猫(2878.HK)、彩电厂海信集团洽谈投资、联盟,一旦奇美电敲定合作伙伴,可望开启两岸面板厂联手抗韩的新局.

* 其他:

--两岸货币清算机制本周将生效,台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城表示,未来人民币业务发展,银行业者希望能够看到台湾拥有"Hong Kong Plus"(优于香港)的待遇与机会,一步到位.在人民币商机带动下,明年银行业获利会更好.

--因应竞争对手高通(Qualcomm)(QCOM.O)、展讯SPRD.O新产品即将上市,加上大陆十一长假过后,客户端拉货趋缓,市场传出亚洲手机晶片龙头联发科(2454.TW)上周启动降价措施,今年主打的双核心智慧型手机晶片降幅在一成以内,带动本季出货量继续成长.

--保险安定基金标售国华人寿一案将于明日决标,共有四组潜在买家竞争.由于劳保快破产的议题延烧,为避免政治争议,此次赔付底价可能低于1,000亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 屈桂娟

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