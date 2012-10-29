《台湾报摘》--工商时报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--两岸货币清算机制进度落后,相关人士指出包含今(29)日在内,距离大陆人行应选出人民币清算行的"最后期限"只剩三个工作天,人民币清算行"卡关"至今,让台湾央行已作好清算机制上路可能延后的心理准备.
* 其他:
--台湾经建会预测2018年台湾将迈入高龄社会、2025年成超高龄社会,但各种退休保险基金财务缺口已超过8兆台币,虽不致立即破产,但若坐视已进入倒数危机,后果不堪设想.
--天王级生技专家投资台湾再添一桩.有"生技天后"之称的许照惠也将与润泰集团结盟在台湾投资新药厂.该新药技术来自于国卫院的技术移转.
--台湾本地银行改善存放款结构有效,今年存放款利差缓步攀升,展望明年,本地银行高层指出,除持续强化放款品质、拉高利率外,预估央行明年第二季之后有可能转向升息,银行整体利差可望由目前约1.42个百分点,上看1.45个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。