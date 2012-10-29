《台湾报摘》--工商时报10月29日

* 头版头条:

--两岸货币清算机制进度落后,相关人士指出包含今(29)日在内,距离大陆人行应选出人民币清算行的"最后期限"只剩三个工作天,人民币清算行"卡关"至今,让台湾央行已作好清算机制上路可能延后的心理准备.

* 其他:

--台湾经建会预测2018年台湾将迈入高龄社会、2025年成超高龄社会,但各种退休保险基金财务缺口已超过8兆台币,虽不致立即破产,但若坐视已进入倒数危机,后果不堪设想.

--天王级生技专家投资台湾再添一桩.有"生技天后"之称的许照惠也将与润泰集团结盟在台湾投资新药厂.该新药技术来自于国卫院的技术移转.

--台湾本地银行改善存放款结构有效,今年存放款利差缓步攀升,展望明年,本地银行高层指出,除持续强化放款品质、拉高利率外,预估央行明年第二季之后有可能转向升息,银行整体利差可望由目前约1.42个百分点,上看1.45个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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