《汇市简讯》欧元/日圆再度下跌,因希腊疑虑再起

2358GMT * 据信日本投资者周五积极卖出欧元/日圆,新的对冲操作? * 关注希腊问题,撙节举措的支撑效应消退,西班牙有改善但仍是疑虑 * 欧元/日圆跌至102.70,目前在该水准上方,下方有停止单,关注102.50水准 * 技术支撑位在一目均衡基准线102.11,以及上升的200日移动均线102.05.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=