《台湾重要政经日程》--10月29日-2013年10月10日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息====================== 10/29(一) -- 9:00 立院财政委员会审央行预算. --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. --16:00 期交所举行期货商负责人座谈会. ==================近期重要政经消息====================== 10/31(三) *-- 8:30 主计总处公冇第三季GDP初值,前值为衰退0.18%. 11/1(四) *--10:00 汇丰公布台湾10月PMI,9月为45.6. 11/2(五) --14:00 国泰金控(2882.TW)第三季业务说明会. 11/5(一) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. --16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/8(四) --16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%. 11/9(五) --13:30 台积电(2330.TW)公布10月营收. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/22(四) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. 11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. --16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 林妙容;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。