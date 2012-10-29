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货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 09:15 BJT

〔台湾股市〕开高0.18%,宏达电跌停因第四季财测逊于预期

路透台北10月29日电---台湾股市周一开高0.18%,追随周边股市,但智能手机制造商宏达电(2498.TW)跌停,此前该公司预计第四季营收可能下降.

加权股价指数.TWII上涨13.14点至7,147.20点.上交易日收在三个月收盘低点.宏达电大跌7%,报219.50台币.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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