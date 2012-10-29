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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 10:10 BJT

日本已公布经济指标--2012/10/29

经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r 11月11日 --

东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.4% -- --

全国核心CPI(y/y) 　 9月 -0.1% -0.3% -- --

工业生产(m/m) 　 8月 -1.6%-r -1.0%-r 10月29日 -3.3%

失业率 8月 4.2%-@ 4.3%-@ 10月29日 4.2%

贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,586 逆差7,541 -- --

所有家庭实质支出(y/y) 8月 +1.8% +1.7% 10月29日 +0.7%

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP

--整理 李婷仪

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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