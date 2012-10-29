〔台湾汇市〕台币平盘附近窄幅游走,美总统大选前市场料静默以对

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美国周一休市难供指引
* 中美重要政治事件在即令市场观望
* 明日料主要交投于29.200-29.300
路透台北10月29日电---台币兑美元TWD=TP周一收于平盘附近,仅微升0.8分.美国总统大选在即,加上美国市场周一因飓风而休市,市场认为留仓部位不宜过多,一动不如一静,观望气氛浓厚令成交静淡,实质抛补成盘中主力.
汇银人士指出,美国总统大选加上中国十八大开会都近在眼前,重要政治事件前市场转趋观望,非美货币今日在亚洲交易时段变动均不大,市场没有交投依归,出口商虽有零星抛汇,力道也都不足以影响盘势,只能在当前价位徘徊,静待美国总统大选结果出炉.
"这礼拜看起来是没有什么特别的影响因素,大家都不想押注大部位,市场挺安静的."一本地中型银行交易员说.
除了国际政经事件外,交易员也认为,台湾股市在政府极力作多的情况下,虽然成交量已有所放大,但还称不上能走出格局,也影响台币/美元交投.加上本地经济基本面未能传出一致的好消息,外资及本地投资人对于将资金投入股市仍有诸多疑虑,短期恐怕难以吸引外资大举汇入.缺乏外资参与,台湾股汇两市均显得安静不少.
交易员指出,今日台币主交易价位波动约只有1-2分,极端狭窄,是缺乏交投依据的明证;本周如果未能有重要事件引领市场,料29.200-29.300的区间已不算过分宽松.
台股.TWII今日续收跌0.59%至13周低位,报7,091.67点;不过外资及陆资已结束连续12天的卖超,今日买超台股31.49亿台币.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点折价微幅缩小,相对不利台币,但海外美元买卖盘均不明显.
由于台币套利空间减少,交易员指出,已有部分国际金融业务分行(OBU)客户转而交易离岸人民币CNH=现汇及远汇市场,以搭上近期在岸/离岸人民币强势升值的顺风车.
本地新闻方面,台湾央行周一收盘后发出新闻稿指出,从2007年底到今年10月25日止,韩元KRW=汇率波动幅度为新台币的3.3倍.央行表示,新台币汇率相对稳定可减少汇率风险,有助推展对外贸易.交易员认为此新闻稿的基调与市场预期央行维稳新台币的思维一致.
台湾央行总裁彭淮南周一也于立法院表示,中国将在十八大会议过后才会指定人民币清算行.这意味着外界原预期将在10月底正式开始开跑的台湾离岸人民币业务将延后.[ID:nST0569039]
菲律宾披索周一转为升高,此前穆迪调升该国主权评级,韩元则受月末出口商需求提振.[EMRG/SGCN]
纽约-泛欧交易所集团称,决定周一关闭市场与飓风桑迪有关.[ID:nSB2071905]
本周重要事件及数据包括周二日本工业生产及失业率,日本央行货币政策会议,周三台湾第三季GDP概估值、周五欧洲制造业PMI,美国非农就业数据等.
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.292 29.300 29.220-29.300 29.300 4.46 5.65
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.256 29.257 29.248-29.269 29.259 2.50 3.11
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.045/-0.035
美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.200/-0.180
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。