〔台湾汇市〕台币平盘附近窄幅游走,美总统大选前市场料静默以对

* 美国周一休市难供指引

* 中美重要政治事件在即令市场观望

* 明日料主要交投于29.200-29.300

路透台北10月29日电---台币兑美元TWD=TP周一收于平盘附近,仅微升0.8分.美国总统大选在即,加上美国市场周一因飓风而休市,市场认为留仓部位不宜过多,一动不如一静,观望气氛浓厚令成交静淡,实质抛补成盘中主力.

汇银人士指出,美国总统大选加上中国十八大开会都近在眼前,重要政治事件前市场转趋观望,非美货币今日在亚洲交易时段变动均不大,市场没有交投依归,出口商虽有零星抛汇,力道也都不足以影响盘势,只能在当前价位徘徊,静待美国总统大选结果出炉.

"这礼拜看起来是没有什么特别的影响因素,大家都不想押注大部位,市场挺安静的."一本地中型银行交易员说.

除了国际政经事件外,交易员也认为,台湾股市在政府极力作多的情况下,虽然成交量已有所放大,但还称不上能走出格局,也影响台币/美元交投.加上本地经济基本面未能传出一致的好消息,外资及本地投资人对于将资金投入股市仍有诸多疑虑,短期恐怕难以吸引外资大举汇入.缺乏外资参与,台湾股汇两市均显得安静不少.

交易员指出,今日台币主交易价位波动约只有1-2分,极端狭窄,是缺乏交投依据的明证;本周如果未能有重要事件引领市场,料29.200-29.300的区间已不算过分宽松.

台股.TWII今日续收跌0.59%至13周低位,报7,091.67点;不过外资及陆资已结束连续12天的卖超,今日买超台股31.49亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点折价微幅缩小,相对不利台币,但海外美元买卖盘均不明显.

由于台币套利空间减少,交易员指出,已有部分国际金融业务分行(OBU)客户转而交易离岸人民币CNH=现汇及远汇市场,以搭上近期在岸/离岸人民币强势升值的顺风车.

本地新闻方面,台湾央行周一收盘后发出新闻稿指出,从2007年底到今年10月25日止,韩元KRW=汇率波动幅度为新台币的3.3倍.央行表示,新台币汇率相对稳定可减少汇率风险,有助推展对外贸易.交易员认为此新闻稿的基调与市场预期央行维稳新台币的思维一致.

台湾央行总裁彭淮南周一也于立法院表示,中国将在十八大会议过后才会指定人民币清算行.这意味着外界原预期将在10月底正式开始开跑的台湾离岸人民币业务将延后.[ID:nST0569039]

菲律宾披索周一转为升高,此前穆迪调升该国主权评级,韩元则受月末出口商需求提振.[EMRG/SGCN]

纽约-泛欧交易所集团称,决定周一关闭市场与飓风桑迪有关.[ID:nSB2071905]

本周重要事件及数据包括周二日本工业生产及失业率,日本央行货币政策会议,周三台湾第三季GDP概估值、周五欧洲制造业PMI,美国非农就业数据等.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.292 29.300 29.220-29.300 29.300 4.46 5.65

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.256 29.257 29.248-29.269 29.259 2.50 3.11

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.045/-0.035

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.200/-0.180

----------------------------------------------------------------------------(完)