〔两岸金融〕台湾央行总裁称中国将在十八大后才会指定人民币清算行

路透台北10月29日电---台湾央行总裁彭淮南周一于立法院表示,中国将在十八大会议过后才会指定人民币清算行.这意味着外界原预期将在10月底正式开始开跑的台湾离岸人民币业务将延后.

台湾和中国于8月31日签署两岸货币清算合作备忘录,并明定该备忘录于60天内生效.台湾央行已于9月指定台湾银行上海分行为新台币清算行,但中国迟迟未能指定人民币清算行.(完)