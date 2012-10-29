〔两岸金融〕台湾央行总裁称中国将在十八大后才会指定人民币清算行

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北10月29日电---台湾央行总裁彭淮南周一于立法院表示,中国将在十八大会议过后才会指定人民币清算行.这意味着外界原预期将在10月底正式开始开跑的台湾离岸人民币业务将延后.
中国十八大将在下月8日召开.
台湾和中国于8月31日签署两岸货币清算合作备忘录,并明定该备忘录于60天内生效.台湾央行已于9月指定台湾银行上海分行为新台币清算行,但中国迟迟未能指定人民币清算行.(完)
--记者 高洁如;撰写 林妙容;审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。