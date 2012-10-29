〔路透调查〕日债多空动向指标下滑,但仍为正值

路透东京10月29日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债多空动向指标下滑,但为连续第二周处于正值区域,多数受访者预期指标收益率将维持在近期区间.

日本公债多空动向指标JGBBBI=降至正4,一周前调查为正12,此为连续三周为负值后首度转为正值.

调查显示大多数的受访者(51.9%)仍预期日本公债的收益率仍将横盘整理,高于上周调查结果的45.5%.横盘整理的看法为连续第四周是最主要的回覆.

自9月24日以来,指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC便一直在0.755%和0.795%之间的4个基点区间来回波动.

有25.9%的受访者预计收益率本周将下滑,上周的调查为33.3%;此外有22.2%的受访者认为收益率本周将上涨,略高于上次调查的21.2%.

对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.770%,较上周的预测低了1个基点,但较周五收盘水准高出1个基点.

有77.8%的受访者认为本周最大的影响因素为货币政策,高于上次调查的30.3%.有48.1%认为海外收益率为最重大因素,低于上次调查的57.6%;有40.7%认为国内供需因素为市场影响最大的因素,也低于前一周的51.5%.

消息人士表示,日本央行周二会议料将进一步宽松货币政策,且可能会加强承诺将持续挹注现金直到达成1%通胀目标.

这次在线调查访问了主要机构的92名日本公债市场人士,有27名给出回覆,回覆率为29.3%.有13个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)