〔新债招标〕台湾20年101/7R期公债得标利率为1.580%,创历史新低

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北10月29日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率为1.580%,符合市场预期,创该年期券标售以来的历史新低纪录.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.560-1.590%间,最低预估在1.550%,最高在1.610%.[ID:nST0568897]
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额519亿台币,投标倍数为1.73倍,高于上次五年期公债101/6R的1.53倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重40.50%、证券业26.33%、保险业32.17%、票券业1.00%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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