〔新债招标〕台湾20年101/7R期公债得标利率为1.580%,创历史新低

路透台北10月29日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率为1.580%,符合市场预期,创该年期券标售以来的历史新低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.560-1.590%间,最低预估在1.550%,最高在1.610%.[ID:nST0568897]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额519亿台币,投标倍数为1.73倍,高于上次五年期公债101/6R的1.53倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重40.50%、证券业26.33%、保险业32.17%、票券业1.00%.(完)

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