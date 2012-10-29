〔日本经济〕财相城岛光力敦促日央行采取大胆宽松政策并对抗通缩(更新版)

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* 日本央行10月30日料调降预测,进一步宽松政策

* 疲弱数据指出经济有落入衰退的风险

路透东京10月29日电---日本财务大臣城岛光力表示,他希望日本央行能采取大胆政策举措,同时和政府密切合作以打击通缩.这令日本央行在政策会议前夕采取行动的压力升高.

最近一连串恶化的经济数据令市场更加相信日本央行周二将扩大资产买进,或许增加10兆(万亿)日圆(1,257亿美元),届时日本央行料将调降其经济预测.

9月零售销售较上年同期增加0.4%,逊于预期,该数据再添经济可能落入温和衰退的证据.

"政府和日本央行都认为对抗通缩是极重要的事,"城岛光力在周一内阁会议后对记者表示.

"我预期日本央行将持续推动大胆货币宽松举措,同时与政府密切合作,"城岛光力表示.他并称不知道周二日央行会议决议是什么.

他重申期待日本央行能够适当地决定货币政策;同时把经济和市场走势纳入考量.

"在回应经济下滑压力升高时,最急迫需要的是加强努力来迅速对抗通缩并重振经济,"城岛光力表示.(完)