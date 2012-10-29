〔台湾债市〕公债RP利率持平,月底紧缩效应不明显

路透台北10月29日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.今日有36亿台币统一(1216.TW)公司债交割,但市场资金普遍宽松,投信找券需求未减,月底效应还未显现.

交易商指出,虽然本周陆续有公债与公司债的交割,再加上适逢月底,但银行与投信端的资金相当充沛,没有感受到资金调度不易的压力.

"上周拜访投信,以前没有5,000万台币以上不做的业者,现在都拜托我留券给他,500万也行."一证券交易员说.

另一证券商交易员表示,若资金宽松环境持续不变,RP利率可能有向下微调的空间,本月底难见RP上调的机会.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.

本周紧缩因素尚有周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)