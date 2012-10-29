〔台湾债市〕公债RP利率持平,月底紧缩效应不明显

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月29日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.今日有36亿台币统一(1216.TW)公司债交割,但市场资金普遍宽松,投信找券需求未减,月底效应还未显现.
交易商指出,虽然本周陆续有公债与公司债的交割,再加上适逢月底,但银行与投信端的资金相当充沛,没有感受到资金调度不易的压力.
"上周拜访投信,以前没有5,000万台币以上不做的业者,现在都拜托我留券给他,500万也行."一证券交易员说.
另一证券商交易员表示,若资金宽松环境持续不变,RP利率可能有向下微调的空间,本月底难见RP上调的机会.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.
本周紧缩因素尚有周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。