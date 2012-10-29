《汇市简讯》美元/日圆脱离低位,从79.61小升至79.76

0253GMT * 美元/日圆和其他货币/日圆见到多头平仓,一些日本投资者买进 * 在80.00及之前再度有沉重阻力,但在日本央行会议前市况淡静 * 日本央行可能扩大资产买进规模10兆(万亿)日圆,可能提振市场 * 在200小时移动均线切入位79.58及200日移动均线切入位79.49有不错支撑 * 一目均衡转换线79.48有进一步的技术支撑,在79.45下方有停止单.(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=