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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--10月30日****

路透10月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月30日-11月9日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.2%

10月29日(一)

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +0.7% +1.8%

(较前月) -1.0% +2.2%

2330 日本求才/求职比 9月 0.83 0.83

2330 日本失业率 9月 4.2% 4.2%

2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%

工业生产一个月预估 -- -2.9%

工业生产两个月预估 -- 持平

10月30日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加1 增加0.9

未经季节调整失业人数(万人) 270 280

经季节调整失业率 6.9% 6.8%

经季节调整失业人数(万人) -- 291.1

1000 欧元区企业景气指数 10月 负1.40 负1.34

经济景气指数 84.0 85.0

工业景气指数 负17.0 负16.1

服务业景气指数 负12.5 负12.0

消费者信心指数 负25.6 负25.9

消费者通胀预期指数 -- 28.1

生产者物价预期指数 -- 0.6

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正7 正6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%

经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.5 70.3

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 10.1

服务业营收指数 -- 15.0

2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%

2300 韩国工业产出(较上年同期) 9月初值 -- +0.3%

(较前月) -- -0.7%

服务业产出(较前月) -- -0.3%

-- 日本央行利率决定 -- -- 0.10%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.0

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月28日(日)

2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.4% 1.0%

10月29日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +2.1% +2.0%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加12 增加1.3

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 增加4.5

抵押贷款批准件数(千件) 50.024 48.5

M4货供额(较前月) +0.2% --

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 +1.9% --

1230 美国个人所得 9月 +0.4% +0.4%

个人支出 +0.8% +0.6%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% --

(较上年同期) +1.7% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.7% --

实质个人支出 +0.4% --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 93.4 --

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 1.8 --

2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 盈余39 --(完)

--整理 李婷仪/王洋;审校 张荻

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