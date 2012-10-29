主要国家经济指标预测--10月30日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月30日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.2%
10月29日(一)
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +0.7% +1.8%
(较前月) -1.0% +2.2%
2330 日本求才/求职比 9月 0.83 0.83
2330 日本失业率 9月 4.2% 4.2%
2350 日本工业产出 9月初值 -3.3% -1.6%
工业生产一个月预估 -- -2.9%
工业生产两个月预估 -- 持平
10月30日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加1 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) 270 280
经季节调整失业率 6.9% 6.8%
经季节调整失业人数(万人) -- 291.1
1000 欧元区企业景气指数 10月 负1.40 负1.34
经济景气指数 84.0 85.0
工业景气指数 负17.0 负16.1
服务业景气指数 负12.5 负12.0
消费者信心指数 负25.6 负25.9
消费者通胀预期指数 -- 28.1
生产者物价预期指数 -- 0.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正7 正6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.5 70.3
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 10.1
服务业营收指数 -- 15.0
2145 新西兰建筑许可 9月 -- +1.9%
2300 韩国工业产出(较上年同期) 9月初值 -- +0.3%
(较前月) -- -0.7%
服务业产出(较前月) -- -0.3%
-- 日本央行利率决定 -- -- 0.10%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.0
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月28日(日)
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.4% 1.0%
10月29日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +2.1% +2.0%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加12 增加1.3
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 增加4.5
抵押贷款批准件数(千件) 50.024 48.5
M4货供额(较前月) +0.2% --
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 +1.9% --
1230 美国个人所得 9月 +0.4% +0.4%
个人支出 +0.8% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% --
(较上年同期) +1.7% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.7% --
实质个人支出 +0.4% --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 93.4 --
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 1.8 --
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 盈余39 --(完)
--整理 李婷仪/王洋;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。