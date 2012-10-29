版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 13:55 BJT

〔台湾股市〕收盘下跌42.39点至13周最低收位,受宏达电拖累

路透台北10月29日电---台湾股市周一追随区域股市下跌的脚步,收盘下跌0.6%,为13周以来最低收位.智能手机制造商宏达电(2498.TW)此前称预计当季营收料将下滑,今日股价以跌停作收.

加权股价指数.TWII下跌42.39点,至7,091.67点,为7月26日以来最低收位.宏达电股价下跌7%至219.50台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超.本月卖超金额累计达323亿台币.[ID:nST0568741]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为704.84亿台币,上日为905.15亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐