〔台湾债市〕101/9殖利率收平盘附近,标债结果符合预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月29日电---台湾10年券101/9殖利率周一几以平盘作收,中午20年增额券101/7R的标售结果符合预期,但182天期国库券得标利率则低于预期,显示在资金泛滥,但殖利率又处于低档的尴尬环境下,债市只能继续盘整.
交易商指出,今日股市持续疲弱,尤其上柜市场似乎出现流动性问题,由于交易意愿低落,只要少量的卖压就足以将股价掼压至跌停.在股市走弱、金融机构又满手资金的情形下,料将有利于债市殖利率维持在低档,明日101/9殖利率区间看在1.135-1.145%.
"股市虽然很弱,但殖利率在低档,大家追价意愿不高."一证券商交易员说.
针对今日101/7R的标售,另一大型民营银行交易员称,在养券为主的趋势下,收益较高的长券仍是银行与保险业者的最爱,但也因追低利率的风险不小,因此得标利率并未偏离市场预期,"下次30年券标售应该也差不多是如此."
台湾央行今日中午标售101/7R,得标利率为1.580%,符合市场预期,创该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重40.50%、证券业26.33%、保险业32.17%、票券业1.00%.[ID:nST0569061] 同时间标售的182天期国库券,其决标贴现率为0.630%,市场预期为跌破0.70%.[ID:nST0569075]
台湾股市周一追随区域股市下跌的脚步,收盘下跌0.6%,为13周以来最低收位.加权股价指数.TWII下跌42.39点,至7,091.67点.惟柜台指数.TWOII则重挫2.62%,收报95.29点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.02 1.1390 1.1366-1.1443 115.00
5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.8810 0.8800-0.8845 13.00
银行业者资金满手,让今日182天期国库券的得标利率,竟与9月初标售的91天期国库券得标利率一模一样.交易商认为,在市场资金泛滥下,除非出现难以预料的利空,否则难以见到债市殖利率出现像样的反弹.
"你看市场有多少的资金要消化啊."一大型票券商交易员说.
另一银行交易员认为,时序进入10月底,已有愈来愈多交易商准备开始为明年的市场进行布局,以目前股市弱、资金多的架构观察,债市偏多的格局在明年第一季前都不易转变.
"殖利率只要弹,一堆人都等着捡."他称.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1390
5 101/6 A01106=TWO 0.8810
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。