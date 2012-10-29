〔台湾债市〕101/9殖利率收平盘附近,标债结果符合预期

路透台北10月29日电---台湾10年券101/9殖利率周一几以平盘作收,中午20年增额券101/7R的标售结果符合预期,但182天期国库券得标利率则低于预期,显示在资金泛滥,但殖利率又处于低档的尴尬环境下,债市只能继续盘整.

交易商指出,今日股市持续疲弱,尤其上柜市场似乎出现流动性问题,由于交易意愿低落,只要少量的卖压就足以将股价掼压至跌停.在股市走弱、金融机构又满手资金的情形下,料将有利于债市殖利率维持在低档,明日101/9殖利率区间看在1.135-1.145%.

"股市虽然很弱,但殖利率在低档,大家追价意愿不高."一证券商交易员说.

针对今日101/7R的标售,另一大型民营银行交易员称,在养券为主的趋势下,收益较高的长券仍是银行与保险业者的最爱,但也因追低利率的风险不小,因此得标利率并未偏离市场预期,"下次30年券标售应该也差不多是如此."

台湾央行今日中午标售101/7R,得标利率为1.580%,符合市场预期,创该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重40.50%、证券业26.33%、保险业32.17%、票券业1.00%.[ID:nST0569061] 同时间标售的182天期国库券,其决标贴现率为0.630%,市场预期为跌破0.70%.[ID:nST0569075]

台湾股市周一追随区域股市下跌的脚步,收盘下跌0.6%,为13周以来最低收位.加权股价指数.TWII下跌42.39点,至7,091.67点.惟柜台指数.TWOII则重挫2.62%,收报95.29点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.02 1.1390 1.1366-1.1443 115.00

5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.8810 0.8800-0.8845 13.00

银行业者资金满手,让今日182天期国库券的得标利率,竟与9月初标售的91天期国库券得标利率一模一样.交易商认为,在市场资金泛滥下,除非出现难以预料的利空,否则难以见到债市殖利率出现像样的反弹.

"你看市场有多少的资金要消化啊."一大型票券商交易员说.

另一银行交易员认为,时序进入10月底,已有愈来愈多交易商准备开始为明年的市场进行布局,以目前股市弱、资金多的架构观察,债市偏多的格局在明年第一季前都不易转变.

"殖利率只要弹,一堆人都等着捡."他称.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1390

5 101/6 A01106=TWO 0.8810

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)