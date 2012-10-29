〔澳洲经济〕澳洲央行可能悄悄削弱澳元,少量向海外央行卖出澳元

路透悉尼10月29日电---澳洲央行可能一直透过把澳元卖给海外央行来削弱澳元,尽管数量不大,但这将是强势澳元受挫的另一个迹象.

澳洲央行官员再三表示,鉴于部分澳洲重要商品出口受挫,导致价格大跌,因此澳元的汇价太高.

澳洲央行虽然没有公开干预来推低澳元,但在8月和9月却设法累积了净8.63亿澳元的外币.相比之下,自2010年初以来,其平均每月增幅为约5,400万澳元.

该增加的外币来自其所称之的"其他直接交易",当中包括与国外央行和国际金融机构之间的交易,以及其海外资产所收取的利息.

"澳洲央行可能透过和其他央行的少量交易来削弱强势澳元,"RBS驻新加坡的资深外汇策略师Greg Gibbs表示.

"牵涉到的金额规模肯定不大,这显示澳洲央行不愿被发现在直接出脱澳元,"他说."这种举动可视为一种秘密干预的形式,以不易发现的小规模在运作着."

最近这几个月以来,瑞士及德国等其他国家央行决定在储备中增加澳元,部分原因是受到澳洲的3A债信评级所吸引.

由于央行们向来行事低调,交易商认为他们有可能直接向澳洲央行交易,而不是透过外汇市场.

此类需求帮助澳元维持在历史高位,即便是澳洲某些主要的资源出口价格已经大跌.通常币值是会随着价格走低,以提供更好的出口竞争力来为经济缓冲.

但这次澳元仍居高不下.澳元贸易加权指数今年迄今几乎停在76.1纹丝不动,远远高出2008年底的约51.0.

不过,澳洲央行出售的澳元规模充其量仅能说是温和.澳洲央行官员似乎也不太想祭出实际上可拉低澳元的直接干预行动.(完)