〔澳洲经济〕澳洲央行可能悄悄削弱澳元,少量向海外央行卖出澳元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼10月29日电---澳洲央行可能一直透过把澳元卖给海外央行来削弱澳元,尽管数量不大,但这将是强势澳元受挫的另一个迹象.
澳洲央行官员再三表示,鉴于部分澳洲重要商品出口受挫,导致价格大跌,因此澳元的汇价太高.
澳洲央行虽然没有公开干预来推低澳元,但在8月和9月却设法累积了净8.63亿澳元的外币.相比之下,自2010年初以来,其平均每月增幅为约5,400万澳元.
该增加的外币来自其所称之的"其他直接交易",当中包括与国外央行和国际金融机构之间的交易,以及其海外资产所收取的利息.
"澳洲央行可能透过和其他央行的少量交易来削弱强势澳元,"RBS驻新加坡的资深外汇策略师Greg Gibbs表示.
"牵涉到的金额规模肯定不大,这显示澳洲央行不愿被发现在直接出脱澳元,"他说."这种举动可视为一种秘密干预的形式,以不易发现的小规模在运作着."
最近这几个月以来,瑞士及德国等其他国家央行决定在储备中增加澳元,部分原因是受到澳洲的3A债信评级所吸引.
由于央行们向来行事低调,交易商认为他们有可能直接向澳洲央行交易,而不是透过外汇市场.
此类需求帮助澳元维持在历史高位,即便是澳洲某些主要的资源出口价格已经大跌.通常币值是会随着价格走低,以提供更好的出口竞争力来为经济缓冲.
但这次澳元仍居高不下.澳元贸易加权指数今年迄今几乎停在76.1纹丝不动,远远高出2008年底的约51.0.
不过,澳洲央行出售的澳元规模充其量仅能说是温和.澳洲央行官员似乎也不太想祭出实际上可拉低澳元的直接干预行动.(完)
--编译 戴素萍/李婷仪;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。