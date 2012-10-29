〔台湾央行〕共发行3,060.15亿台币存单,发行余额减153.35亿

路透台北10月29日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,060.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,213.5亿,存单发行余额减153.35亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,938.00

91天期 0.93 90.15

182天期 1.05 32.00

央行上日共发行3,002.4亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,270.25亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为168亿台币;累计至周日超额准备为1,948亿台币,加计前期1%的超额准备为3,048亿台币.(完)