〔台湾货币市场〕短率高位趋跌,资金充裕令国库券得标利率创近两年新低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金宽裕
* 182天期国库券利率0.63%创近二年低位
* 一周拆款高位再走跌
记者 高洁如
路透台北10月29日电---台湾银行间短率周一大致平稳.市场资金充裕,且今日起一周拆款容易觅得跨月资金,这让拆款利率高位走跌.
此外,央行周一代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.630%.这不但与9月初91天期国库券标售结果一样,且已创下同天期2010年11月以来的低位(当时为0.55%).[ID:nST0569075]
银行交易人士表示,这个利率水位应多是外商银行标购,本地的金融机构不致于以这么低的利率去标入国库券.以这样的利率来看,除非是突然凭空多出很多资金,否则不至于以低利率抢标配置.本期国库券300亿台币全数由银行得标.
"(本期国库券)不是票券商标的,这个利率连去和客户做RP(附买回)也不只,"一家票券商交易员表示.
本地时间16:17,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.384%,上日为0.387%.今日区间在0.295-0.51%上日在0.295-0.52%
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.525%,上日在0.388-0.54%.
**月底效应将不明显**
短票方面,票券商表示,近一周以来每天银行的准备数字都是正的,这虽有助银行补积数,但大多数银行都是多钱的情况并未明显改善.
他们表示,虽然月底票券商拆入不易,不过本月底是在周三,当天的短票发行量并不大,这可能使得票券商得以宽裕地度过月底的资金紧张期.
一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.
台湾央行周一发行3,060.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,213.5亿,存单发行余额减153.35亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,除周一外,本周余日分别是:周二59亿、周三4,123亿、周四360.5亿、周五2,500.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为168亿台币;累计至周日超额准备为1,948亿台币,加计前期1%的超额准备为3,048亿台币.
**公债附买回利率持平**
台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.今日有36亿台币统一(1216.TW)公司债交割,但市场资金普遍宽松,投信找券需求未减,月底效应还未显现.
交易商指出,虽然本周陆续有公债与公司债的交割,再加上适逢月底,但银行与投信端的资金相当充沛,没有感受到资金调度不易的压力.
"上周拜访投信,以前没有5,000万台币以上不做的业者,现在都拜托我留券给他,500万也行."一证券交易员说.
另一证券商交易员表示,若资金宽松环境持续不变,RP利率可能有向下微调的空间,本月底难见RP上调的机会.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.
本周紧缩因素尚有周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)
--审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。