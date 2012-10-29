〔路透调查〕台湾第三季经济成长率料小幅回升至1.55%,成长力道不大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 公布数据:台湾第三季国内生产总值(GDP)概估值
* 公布时间:周三(31日)上午08:30
调查结果(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q2 2011年Q3 调查家数
+1.55% -2.70% +1.80% -0.18% +3.45% 14
观察重点:
路透综合14家金融机构的预测中值显示,台湾第三季的经济成长率为1.55%,较第二季的负0.18%略微回升,但成长力道不大.
台湾是开放的小型经济体,一向仰赖出口为成长重心.然而,第三季的出口表现仍然疲软.第三季出口金额年衰退1.8%,进口则是衰退3.2%.
由于台股.TWII表现相当疲弱,成交量能低落,预估民间消费以及金融业的佣金收入也将因此减少,削弱内需的动能.
台湾主计总处先前预估,第三季经济成长率为1.99%.分析师认为,本季的经济表现恐未如先前乐观,因此不排除官方本次将第九度下修经济成长率的预估.8月间官方对2012年的GDP预估为1.66%.
台湾央行在9月底召开第三季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续五季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)
金融机构 第三季GDP(%)
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4CAST (FC2) 1.50
澳新银行 1.91
群益证券 1.80
中国信托 1.80
星展银行 0.70
ING 1.20
日盛银行 1.60
元富证券 1.40
穆迪 1.80
爱尔兰皇家银行 -2.70
永丰金控 1.87
大众银行 0.36
台新投顾 1.75
元大投顾 1.22
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中值 +1.55
--记者 高洁如/洪淑珍; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。