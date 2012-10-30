台湾经济指标预测--10月30日至11月22日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透台北10月30日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月29日当周---------------------------------------- 10/31 0830 国内生产总值(GDP)概估值 第三季 +1.55%* -0.18%(年增率) -------------------------------11月5日当周---------------------------------------- 11/5 0830 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +2.96%(年变动率) 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 3,979.50亿美元 11/8 1600 商品出口 10月 -- +10.4%(年变动率) 11/8 1600 商品进口 10月 -- +1.3%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +1.9%(年变动率) 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- 11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% --记者 高洁如; 审校 曾祥进 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100