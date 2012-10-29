〔加拿大财政〕政府称商品价格下滑冲击预算,但中期仍有望达成盈余

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路透渥太华10月29日电---加拿大周一表示,商品价格较低正使得加拿大政府的收入减少,但预测中期仍将可以削减其预算赤字.

加拿大财长费海提表示,他预期至2017年经济至少会成长2%,这是本月他的办公室对民间领域分析师的调查所得.这让政府至2017年的整体经济展望与3月预算案中的预测一样,尽管其2013年经济成长前景下滑.

"我们知道收入减少.但不是大幅减少,只是减少一点,我们将必须有所调整,"费海提对记者表示.

费海提在书面的声明稿中表示,"这将会对2012年经济行动计划(预算案)的财政前景造成影响."

他之后淡化该影响,在今秋稍晚公布的财政更新报告会反应这个影响."财政情况没问题,我们仍在中期达成(预算)平衡的路上,"他表示.

费海提没有表示加拿大是否仍相信其3月时所说过的会在2015-16年将出现盈余.

Toronto-Dominion Bank首席分析师Craig Alexander表示,名目国内生产总值(GDP)成长的调降,可能意味着政府约18亿加元的收入受到打击.但他表示,政府成长预测可能过分谨慎了,因此对预算收支的净效应很小.(完)