《台湾报摘》--工商时报10月30日

* 头版头条:

--奇美电(3481.TW)第三季财报亮眼,单季毛利率2年来首度转正,达到3.3%,创近八季来新高.奇美电董事长段行建表示,由于出货面积持续提升,但产能有限,第四季和2013年仍维持供需略微吃紧的态势.

* 其他:

--中国央企中国华润集团旗下子公司华创饮品来台筹资,利率依伦敦金融业美元拆款利率(LIBOR)加码155基点,再创新低.本次华创饮品联贷是日系瑞穗银行出面召集,金额为2亿美元.

--原订今日第三度标售的国华人寿再生波澜,台北地方法院昨日下午裁定,安定基金在裁定书送达七日内,不得对国华人寿进行标售或其他处份行为,这也是台湾史上处理问题金融机构首度出现,标售前一日法院有暂停处份的裁决.

--中央存保公司昨日委外标售大亚百货一楼及5笔道路用地案,由新光人寿以"黑马"之姿,冲出39.29亿台币夺标,大亚一楼部分是以35.0868亿台币拿下,相当每坪454万元,溢价率59%.大亚一楼曾在2008年标售,底价16亿元却流标,相隔4年,以高于一倍多的价格标脱.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.