《台湾报摘》--工商时报10月30日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
* 头版头条:
--奇美电(3481.TW)第三季财报亮眼,单季毛利率2年来首度转正,达到3.3%,创近八季来新高.奇美电董事长段行建表示,由于出货面积持续提升,但产能有限,第四季和2013年仍维持供需略微吃紧的态势.
* 其他:
--中国央企中国华润集团旗下子公司华创饮品来台筹资,利率依伦敦金融业美元拆款利率(LIBOR)加码155基点,再创新低.本次华创饮品联贷是日系瑞穗银行出面召集,金额为2亿美元.
--原订今日第三度标售的国华人寿再生波澜,台北地方法院昨日下午裁定,安定基金在裁定书送达七日内,不得对国华人寿进行标售或其他处份行为,这也是台湾史上处理问题金融机构首度出现,标售前一日法院有暂停处份的裁决.
--中央存保公司昨日委外标售大亚百货一楼及5笔道路用地案,由新光人寿以"黑马"之姿,冲出39.29亿台币夺标,大亚一楼部分是以35.0868亿台币拿下,相当每坪454万元,溢价率59%.大亚一楼曾在2008年标售,底价16亿元却流标,相隔4年,以高于一倍多的价格标脱.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100