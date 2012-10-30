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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小幅攀升,受欧元/日圆空头回补的支撑

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* 欧元/美元颇有买气,因受到欧元/日圆空头回补的支撑

* 传言称期权及主权买盘在1.2885附近,目前令欧元/美元站得更稳

* 小时图阻力位在1.2925/35之间,这个区间内也有卖盘 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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