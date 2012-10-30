〔企业并购〕出版商蓝灯书屋及企鹅将合并,以因应亚马逊及苹果的挑战

路透伦敦10月29日电---英国Pearson(PSON.L)及德国博德曼(Bertelsmann)计画合并双方旗下出版商企鹅(Penguin)及蓝灯书屋(Random House).盼能在电子书浪潮中,为双方在面对亚马逊及苹果等领先者的挑战时争取优势.

根据熟悉内情的消息人士说,Pearson董事会历经数月的讨论才敲定此项合并协议.尽管过程中曾有来自梅铎(Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)的非正式接触.新闻集团有意让旗下出版部门Harper Collins与企鹅出版社合并.

新闻集团对此不愿置评.

根据该项合并计划,博德曼将拥有合资企业的53%股权,并拥有五席董事会席位,Pearson拥有余下的股权,以及四席董事.双方必须持有合资企业股权至少达三年.

在取得监管机构批准之后,是项交易预定于2013年下半年完成.

双方表示,这项合并将为彼此省下联合仓储、分销、印刷及中央功能的资金.虽然他们并未详述细节,但瑞银估计两者的成本总和料可节省10%.(完)