〔欧洲个股〕瑞银将退出固定收益业务,裁减10,000名银行人力

路透苏黎世10月30日电---瑞银周二料将公布计划逐步退出其固定收益业务并裁减10,000名银行人力,此为雷曼兄弟2008年破产以来最大规模的金融工作裁减之一,股东乐见其成.

此举将使位于苏黎世的瑞银UBSN.VX业务重心集中在私人银行及规模较小的投资银行.在金融危机中导致该行损失了500亿美元,以及去年一位恶质交易员造成瑞银损失23亿美元的业务多数关闭.

瑞银集团执行长埃尔莫提料将宣布精简且降低风险的投资银行计划,其业务将以股市、汇市交易及提供企业谘询为主.

投资人急于知道瑞银具体如何能在不导致巨大损失的情况下,逐步退出固定收益部门.员工们则抱怨,在裁撤消息传了数月后,他们一直像在地域边缘.

"变得像是接受酷刑,尤其是那些认为不适合新的Orcel团队的人,"一位员工表示.他指的是埃尔莫提的亲密盟友Andrea Orcel,其料将负责管理投资银行的剩余业务.

瑞银股价周一大涨,因整顿释放出的资本有可能发放给股东,让投资者欢欣鼓舞.

然该固定收益部门的逐出退出计划仍有大量的不确定性,该部门包括了商品和信贷交易活动在内.分析师表示,几乎没有银行逐步退出这么大规模业务的前例,使其难以评估此举的成本.(完)