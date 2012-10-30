〔路透专访〕两岸保险监理平台已进磋商阶段,登陆门槛放宽有望--理事长

* 两岸保险监理平台出现新进展,已进磋商草案阶段

* 松绑保险业登陆532限制门槛有望

* 政府导入3大公共建设,寿险对长照最感兴趣

* 后续将积极争取将不动产及海外基金收益纳入净值计算

记者 詹静宜

路透台北10月30日电---近期两岸保险监理平台出现新进展,台湾寿险公会理事长许舒博指出,中国保监会已有初步回应,现正进入草案磋商阶段,今年底有望正式启动.另外,市场关注的引资公共建设议题,则看好寿险业投资长期照护.

继俗称"金银会"的两岸银行监理合作平台在去年4月于台北举行之后,今年底若正式启动两岸保险监理平台(金保会),将成为第二个两岸监理机制.保险业者期待"金保会"能为两岸保险业新增市场准入另辟新的谈判管道.

"3、4月我方已送文案过去,陆方10月大陆已送草案过来,...现在就文案磋商,ok了就开始可以坐下来谈,"许舒博说.

许舒博接受路透专访时强调"这是大陆官方第一次对于两岸保险监理平台有正式回覆."

9月下旬,许舒博率团拜会中国保监会主席项俊波,主要洽谈两岸保险监理平台及保险业市场准入议题,此行金管会亦有官员随行参加,保监会释出善意,许舒博表示,项俊波当场指示国际部先签个框架协议以办理两岸保险监理平台事宜.近期保监会已对此有进一步回应.

长期负责台湾保险业两岸事务的金管会新任主任秘书施琼华表示,现在是要落实两岸金融合作备忘录(MOU),不会再签署其他协议,在两岸经济协议(ECFA)架构下也都有在沟通,目前对于两岸保险监理平台没有进一步的资讯.

"很早就开放,台湾寿险已经去6家,所以现在重点不在寿险."她说.

金管会表示,目前已核准13家保险业赴大陆设立办事处;9家保险业赴大陆地区参股投资,其中6家已获陆方核准.

其中较令人注目的寿险合资案包括国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿与东方航空合资成立上海国泰人寿、台湾人寿与厦门建发集团合资成立君龙人寿、新光金控(2888.TW)旗下的新光人寿与海南航空合资成立新光海航人寿、台湾中寿(2823.TW)与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)于大陆合资成立的建信人寿等4家.另有富邦金控(2881.TW)旗下的富邦人寿与紫金控股合资成立富邦紫金人寿仍在申请中.

目前台湾保险业前进大陆市场,受限于5、3、2门槛限制,包括资产逾50亿美元、成立满30年、在大陆设立办事处满2年.

"(保险母公司)金控的成立年资纳入30年的限制是ok的,资产逾50亿美元也有点松口."许舒博说.

此外,他点出,现阶段台湾保险业进军大陆市场,合资对象只能一对一、各出资50%成立保险公司,这将衍生日后营运主导权争议,因此建议放宽合资对象及出资比重限制.

**寿险资金导入公共建设,长照最合胃口**

金管会日前会议已达成结论,包括由行政院公共工程委员会建立公共建设平台,透过该平台与保险业者及相关单位讨论可行方案,并定期或不定期针对保险业者投资公共建设以污水下水道建设、长期照护设施及海水淡化设施等三项做为示范案例.

"保险业去做下水道,人家觉得保险业不伦不类;投资海水淡化又被觉得与民争利,只有长照比较合理."许舒博说.

他表示,政府鼓励寿险资金投入公共建设提了海水淡化、下水道及长照,业者看好长照可跟保单作结合,设立一个中心来服务寿险业者的保户.

金管会表示,长期照护机构设立方式是否不限于财团法人之议题,涉及内政部、卫生署等目的事业主管机关之主管法规,将再与相关部会积极沟通.

台湾寿险业资金去化的公共建设平台规划日渐明朗.台湾金管会周边单位保险事业发展中心董事长赖清祺指,此时是政府引导寿险资金投资基础建设的好时机.公共建设平台如果积极一点,今年应该就会有案子推出.[ID:nST0550359]

嘉义故宫南院可望成为第一个寿险业投入公共建设的案子,公共建设平台已在9月底为此召开说明会.

不过许舒博认为,嘉义故宫南院将以新博物馆形式呈现,并不是将台北故宫展品移架南院,且嘉义故宫单只有一个博物馆,不能形成一个景点,附近大概只有阿里山,不像台北故宫周遭还有阳明山及101大楼等多项景点,因此预期在故宫南院周遭兴建饭店很难聚集人潮.

**争取将不动产及海外基金收益纳入净值计算**

许舒博表示,接下来要积极争取争取将不动产及海外基金收益纳入保险业净值计算,为何保险业风险适足率(RBC)可以认列不动产帐面价值到50%,财报为何不能?

他质疑说,在实价登录后,房价更为透明化,但现在都采用成本计价,不能充分展现目前不动产价值,非得要把不动产卖掉才能认列.

"(金管会)陈主委说愿意松绑,至于认列多少还有争议,到时可能选择性认列."他称.

国泰金控总经理李长庚日前也指出,已向金管会建议明年初上路的国际会计准则(IFRS),允许保险业将不动产增值收益纳入净值计算,处理上会比较有弹性去转换,若不动产增值利益纳入净值计算,国寿净值将可增加1,700-1,800亿台币跑不掉.

除了争取将不动产增值纳净值外,许舒博表示,也将争取将海外债券未实现利益纳入净值,若百分百认列海外债券增值收益的话,南山人寿净值可增加千亿台币、富邦人寿净值则可增加600亿台币.(完)