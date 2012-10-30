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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在日央行会议前有买盘进驻,升穿小时图云区

0147GMT * 美元/日圆有买盘进驻,推动汇价升穿小时图一目均衡云区79.73-92 * 在80.00之前仍有一些卖兴,但上方有少量停止单 * 在80.40上方、80.50和80.60的停止单较多.(完) --编译 戴素萍;审校 王兴亚 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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