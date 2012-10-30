《台湾金融焦点》流动性持续淹向固定收益市场,股市独憔悴

* 资金满溢令一周拆款高位创21个月最低

* 经济仍弱央行宽松时间至少半年以上

* 乱世中固定收益续受青睐

* 股市囿于制度面因素暂难有起色

记者 高洁如

路透台北10月30日电---如果市场流动性已满溢,央行仍无意栓紧资金的水龙头,无非是想逼投资者把钱从口袋里掏出来.不过这种钱淹脚目的现象至少得维持半年以上.

分析师认为,央行目前宽松的货币政策至少仍将持续半年以上,而在总体经济混沌尚不明下,泛滥的流动性料持续流向固定收益市场,短票附卖回、短票、央行存单及国库券利率有机会频创低位;但台股因自身制度面的问题将不易搭上此班资金多头列车.

美国推出QE3后,台湾央行在9月底也终于松口将"适度宽松".近月以来银行间一周拆款利率高位节节败退,周一区间高位PIBC滑落至0.525%,创21个月低位.

银行间资金水位升高,也可由银行的净超额准备数字反映出来,它一向是市场游资是否过多的指标之一.央行最新公布9月金融机构净超额准备达到189亿台币,若去除季节因素则创下了20个月以来的最高水位.先前高位在2011年1月,当月银行净超额准备257亿台币.

"央行有几个目标要达成,但它们之间其实是冲突的,例如稳定物价和提振景气."百分之百公营的台湾银行经济研究处处长徐千婷说.此外,她表示,今年通膨有走高疑虑,央行料无法透过降息刺激景气.在短期内央行在维持现行基准利率不动的情况下,只能在银行间宽松货币数量--以量制价(利率)来达到宽的目的.

"这以目前的景气来看,央行维持宽松的情势恐怕仍将持续半年以上,"她说.而目前各方普遍认为明年景气优于今年,她也认为明年下半年央行或有机会启动升息循环.

中央银行经济研究处处长陈一端承认,目前市场的资金是处于偏高的水位.

"当然央行也不可能让市场的资金这样子淹,弄得太多.央行一定会去调节它,但是我们会维持一个比较宽松的环境."中央银行经济研究处处长陈一端说.

台湾即将在周三公布第三季国内生产总值(GDP)概估值,路透调查预估较上季略略回升至1.55%.[ID:nST0569291]上季出现近三年首见的负增长,年增率为负0.18%.8月份时则八度下修今年全年GDP成长率至1.66%,此亦为2009年衰退1.81%以来的最差表现.

欲浏览台湾过去两年银行间拆款利率高/低位图表请点选:(here)

**短票及公司债发行量增长**

事实上,央行希望藉由营造宽松资金环境来提振银行放款尚未见成效.资料显示,今年以来银行放贷余额年增率基本呈下滑趋势,9月份年增率创下32个月来新低--2.38%.

但对于利率敏感性更高的公司债和短票的直接金融筹资管道,则稍有起色.9月的短票发行余额增加323亿台币,较8月时的减发明显增长.此外公司债8月发行增705亿台币,9月增加也达344亿台币,也有明显的增长.

货币市场交易员普遍认为,宽松的环境可望持续刺激短票和公司债的发行,吸引资金持续流入.但持续走低的利率已使使资金配置成为难题,他们认为,短票的附卖回/以及高信评的央行存单,以及公债和国库券等标售利率将迭创低位.

"再这样淹下去,连本地银行都要跳下来标央行的NCD了,"一位不愿具名的外商银行交易员说.

台湾央行每月标售一次1,000亿台币的存单,因其收益率过低一向引不起本地银行的兴趣,但却是缺乏去化多余资金管道的外商银行争相竞标的标的.央行10月初标售一年期存单利率跌至0.805%,已连续三个月低于央行的一个月存单利率--0.87%,以往未见.

交易员也补充,短票、公司债的次级市场交易预料将持续活络,但和宽松的资金相比,券源还是相对不足.估计目前收益率仍佳的短票附买回市场以及初级市场的标售利率仍将再创低位.

央行陈一端副处长也强调,藉着每日公开市场操作发行存单,央行会维持适当的超额准备.也因存单利率固定,尽管市场短率走低,但预料也不会下跌太多,因会和央行存单比价.

台湾周一标售182天期国库券,其决标贴现率为0.630%.这不但与9月初91天期国库券标售结果一样,且已创下2010年11月以来的低位,当时为0.55%.同天标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率为1.580%,也创该年期券标售以来的历史新低纪录.

**台股积弱有基本面和特殊因素**

资金满溢的情况下,固定收益市场已初见游资力捧,但股市却是黯然独憔悴.尽管9月M2和M1B的年增率略有回升,结束先前4-5个月以来的连续放缓,但10月间台股的表现却令投资人失望.

台湾股市.TWII周一创下13周以来最低收位.成交量在上周曾出现不及500亿台币的低量,引起行政院长关切.

元富投顾总经理刘坤锡说,"资金尽管那么多,但还是没办法有效直接把钱逼股市."他认为,股市表现还是反应投资人对市场未来展望和信心.而9月M1b年增率没有继续向下走低,说明资金是有的,但种种因素却缺乏进入股市的诱因.

刘坤锡认为,台股量能成交不足和大环境及国内制度面有些关连性,尤其是近期政府力推明年将开始实施的证所税、或二代健保的争议,都是造成市场不确定心理升高,信心不足的因素.

若更进一步对照香港股市.HSI价量均创高位,台股的疲弱更显形单影只.

凯基投顾总经理朱晏民认为,港币升跌一向盯准美元,若除去对货币升值不算,香港股市是投资中国的入口,它的市值大且方便进出,在中国目前仍是管制的情况下,若外国投资者看好中国未来发展,尤其是十八大会议召开前,入场港股的确是压宝中国题材的一个不错的选项.

他并指出,近期台股疲弱与美国科技股财报不佳有关,不过他预料年底左右的销售旺季仍对科技股的业绩有拉抬作用,这会提供多头契机.而反弹行情依然以近期跌深的电子族群较受看好.以苹果(AAPL.O)相关代工类股和传产的塑化族群为主.

苹果的代工厂商以鸿海(2317.TW)、大立光(3008.TW)、连接线器的正崴(2392.TW)软板厂商台郡(6269.TW)和机壳厂鸿准(2354.TW).iPad mini族群则以友达(2409.TW)为主.(完)