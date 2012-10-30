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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:11 BJT

〔金属期市〕伦铜从两个月低位反弹,但全球成长疑虑料将限制涨幅

路透新加坡10月30日电---伦铜周二反弹脱离上日触及的近两个月低点,消费者虽受到低铜价的吸引,但全球成长疑虑料将限制涨势.由于美国市场受飓风影响,市场交投清淡.

0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.47%,报每吨7,735美元.扭转上日跌势.铜价昨日曾跌至9月5日以来的最低位7,670美元.

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