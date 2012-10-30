版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/坡元跳涨,因传闻称有代理行买进

0206GMT * 美元/坡元上涨,因传闻称有代理行买进 * 美元/坡元从1.2211上涨,迄今高见1.2226,,最新报1.2224 * 近期阻力位在1.2235,此为10月26日高位,接下来是20日移动均线切入位1.2246.(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐