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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 10:32 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在日本央行会议决议前陷于区间交投

0210GMT * 新西兰元守在0.8200附近,市场在日本央行会议结果出炉前按兵不动 * 东京买需提振新西兰元/日圆上涨0.50%,兑澳元的交叉盘上涨近0.10% * 在0.8180下方布满买盘,从0.8220开始则有卖单 * 交易商希望日本央行决议能刺激走势.(完) --编译 戴素萍;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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