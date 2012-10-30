〔台湾债市〕公债RP利率持稳,投信遭赎回增加但无碍调度

路透台北10月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二大致持稳.随着时序进入月底,投信也面临例行性赎回,不过丰沛的市场资金很快将此缺口补平,令RP利率仍持稳在既有水准.

交易商指出,今日投信资金进出较为频繁,通常是早上面临赎回,但下午又因申购款增加而回流.由于近期股市表现不佳,不少资金转向投信申购固定收益型基金,因而令投信的找券需求只增不减.

"资金就是移来移去,但还是找得到钱."一大型证券交易员说.

另一证券商交易员表示,市场资金偏向浮滥,虽然适逢月底,但还是有投信客户为了确保券源,愿意微幅调降公司债RP利率,今日从0.84%下调至0.83%.但公债RP因收益低,难有下调空间.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85%.

本周紧缩因素尚有周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)