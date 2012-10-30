〔台湾债市〕公债RP利率持稳,投信遭赎回增加但无碍调度

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透台北10月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二大致持稳.随着时序进入月底,投信也面临例行性赎回,不过丰沛的市场资金很快将此缺口补平,令RP利率仍持稳在既有水准.
交易商指出,今日投信资金进出较为频繁,通常是早上面临赎回,但下午又因申购款增加而回流.由于近期股市表现不佳,不少资金转向投信申购固定收益型基金,因而令投信的找券需求只增不减.
"资金就是移来移去,但还是找得到钱."一大型证券交易员说.
另一证券商交易员表示,市场资金偏向浮滥,虽然适逢月底,但还是有投信客户为了确保券源,愿意微幅调降公司债RP利率,今日从0.84%下调至0.83%.但公债RP因收益低,难有下调空间.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85%.
本周紧缩因素尚有周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100