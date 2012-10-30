〔路透调查〕欧元区银行可能提早偿还750亿欧元三年期欧洲央行贷款

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透班加罗尔10月29日电---周一公布的路透调查显示,过剩的流动性和成本低廉的融资选项,将得以让欧元区银行业者可以提前偿还最多750亿欧元(970亿美元)的三年期欧洲央行贷款.
尽管全部偿还的最后期限是2014年12月和2015年2月,但银行业者可以选择自2013年1月30日起开始偿还贷款.
银行业者从欧洲央行的两次操作中获得逾1兆(万亿)欧元的资金.欧洲央行在去年12月和今年2月进行再融资操作,以缓解欧元区的流动性压力.
受访的23位货币市场交易员中,有11位预期银行可在2013年第一季将最多偿还750亿欧元.有八位认为还款金额约为750-1,500亿欧元,有三位表示将超过这个数目.
只有一位表示,银行不会提前还款.
"银行如今不像当初接受流动性时那么需要过多的流动性,"一位货币市场交易员表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 李婷仪/白云
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