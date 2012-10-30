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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 11:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元勉力走升,因亚洲风险胃纳略有升温

0251GMT * 澳元/美元消化完卖单来到1.0340,因亚洲风险胃纳略有回升 * 期铜上涨0.60%,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.44% * 在1.0360/75之间有卖单,在略高于1.0380有停止单.(完) --编译 戴素萍; 审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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