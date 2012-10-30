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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 11:17 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比可能在53.80-54.20交投,关注印度央行动向

0305GMT * 美元/印度卢比料开高在54.10附近,受昨日空头回补所提振 * 今日关注焦点在印度央行的利率决议 * 印度央行若调降回购利率25个基点,并调降现金准备金率,将有利印度卢比 * 避险心态将可能抑制跌势,日内可能在区间53.80-54.20交投 * 隔夜卢比无本金交割远期外汇(NDF)报54.29-54.50,收报54.45-54.50.(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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