〔台湾央行〕将在周五标售例行性一年期存单,5日交割

央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

10月间标售的一年期存单加权平均得标利率在0.805%.[ID:nST0561165]

中央银行在第三季的理监事会议上决议暂停升息,目前重贴现率维持在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)