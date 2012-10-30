〔台湾央行〕将在周五标售例行性一年期存单,5日交割

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透台北10月30日电---台湾央行周二表示,11月2日(周五)将标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(5日)交割.
央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
10月间标售的一年期存单加权平均得标利率在0.805%.[ID:nST0561165]
中央银行在第三季的理监事会议上决议暂停升息,目前重贴现率维持在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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