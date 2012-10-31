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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:04 BJT

台湾经济指标预测--10月31日至11月26日

路透台北10月31日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
  
   日期  当地时间  经济指标/活动      公布月份        预估值           前值     

   -------------------------------10月29日当周----------------------------------------
   10/31   0830 国内生产总值(GDP)概估值 第三季        +1.55%          -0.18%(年增率) 

   -------------------------------11月5日当周----------------------------------------
   11/5    0830    消费者物价指数(CPI)  10月           --            +2.96%(年变动率) 
   11/5    1610    外汇存底             10月底         --            3,979.50亿美元 
   11/8    1600    商品出口             10月           --             +10.4%(年变动率) 
   11/8    1600    商品进口             10月           --              +1.3%(年变动率)

   -------------------------------11月19日当周---------------------------------------
   11/20  1620    经常帐               第三季         --           顺差100亿美元 
   11/20  1600    外销订单             10月           --              +1.9%(年变动率)     
   11/22  0830    季调失业率           10月           --               4.30%  
   11/23  1600    工业生产             10月           --              +3.0%(年变动率) 

   -------------------------------11月26日当周----------------------------------------  
   11/26  1610    M2货币总计数         10月           --            +3.96%(年变动率) 

    --     --     央行理监事会议       第四季          --            重贴现率1.875% 

  --记者 高洁如; 审校 张喜良

  
  注: * 代表新增. (完) 
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  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

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