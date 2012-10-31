台湾已公布经济指标--2012/10/31

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +2.96% +3.43%-r 11/5 --
外汇存底(亿美元) 9月底 3,979.50 3,942.26 11/5 --
商品出口(y/y) 9月 +10.4% -4.2% 11/8 --
商品进口(y/y) 9月 +1.3% -7.6% 11/8 --
M2货币总计数(y/y) 9月 +3.96% +3.69% 11/26 --
外销订单(y/y) 9月 +1.9% -1.50% 11/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r 10/31 +1.55%*
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。