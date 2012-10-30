〔台湾债市〕101/9殖利率微收低,美债因飓风提早收市令市场缺乏导引

路透台北10月30日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收低.美债因飓风来袭提早收市令市场缺乏导引,短线交投主导全场;虽然股市上涨,但交易商普遍视为跌深的技术性反弹,并未对债市带来负面影响.

交易商指出,市场资金充裕、经济疲弱不振、企业获利不佳且股市走弱,这些都是对债市的有利条件,不过央行降息机率不高,在公债殖利率贴近历史低点的状况下,追价动能料将不足,债市走势仍以狭幅整理为主.明日101/9殖利率区间看在1.130-1.145%.

"股市走高,但并不是出现转折,大家持券信心还蛮强的."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员称,近期美债因总统大选的不确定性影响,10年期公债US10YT=RR殖利率在1.65-1.85%区间整理,台债当然也只能跟着盘整."只不过人家是20个基点,我们只有2个基点."

台湾股市周二收红结束连续七个交易日收黑,加权股价指数.TWII今日上涨1.28%,收报7,182.59点.

美国公债价格周一上扬,因意大利政治风险升温和市场担心美国经济复苏力度,触发了避险买盘.不过由于飓风桑迪将袭扰美国东海岸,日内交投清淡.美国10年期公债US10YT=RR价格上涨8/32,收益率报1.72%,低于上周五尾盘的1.75%.30年期公债US30YT=RR涨19/32,收益率报2.88%,上周五为2.91%.[US/NCN]

美国股市周一自2001年9月11日以来首次被迫关闭,周二将继续休市.[ID:nSB2037215]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.25 1.1365 1.1340-1.1408 202.50

5 101/6 A01106=TWO -0.30 0.8780 0.8760-0.8820 14.00

交易商表示,昨日20年增额券101/7R的标售结果显示,寿险与银行等实质买盘囊括了近八成的筹码,由于浮额有限,有助于长券殖利率持稳在低档.如此一来,101/9殖利率要弹升的机率更低.

"标债结果不确定因素消除后,殖利率又向下走低了一些."一证券商交易员说.

但另一证券商交易员认为,虽然局势有利多方,但毕竟101/9殖利率已来到区间低点,在缺乏足够因素刺激下,要进一步突破压力再创新低的机会不大.

"重点是要如何下车."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5700

10 101/9 A01109=TWO 1.1365

5 101/6 A01106=TWO 0.8780

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)