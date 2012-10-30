〔台湾汇市〕台币微幅收升反应日本央行宽松政策,惟幅度有限难解僵局

* 日本央行宽松政策引领非美币别跳涨

* 台湾央行维稳台币讯息令外商双边押注

* 明日主交投区以29.250为中心仍不变

路透台北10月30日电---尽管台股大涨、日本央行释出宽松政策等利多消息齐集,仍未能撼动台币近来的窄幅区间,台币兑美元TWD=TP周二收盘仅微升1.4分.对利多反应有限,主因台湾央行近来频频释出维稳台币讯息,市场解读台币波动难以扩大,进场意愿付之阙如,令台币波澜不兴.

汇银人士指出,一个半月来台币汇率曲线几乎躺平,外资几番试图推升台币均未能成功,对本地汇市交易兴趣转淡,交易量低迷不振,本地投资人缺少外资引领,也同样退场做壁上观,在油款、寿险、进口商美元买盘与出口商抛汇力道均衡的情况下,台币未能走出一定方向.

"张忠谋说要台币贬,可是央行不开心,就卡在这里了."一外资银行交易员说.

市场指出,由于央行追求台币稳定,外资认为台币即使随非美货币波动也走不远,不如投入其他风险货币.而本地银行在美国大选前也按兵不动,投资盘全都退场观望,或双向押注,场上冷飕飕,尽有实质抛补撑住交易量.

不过进出口商对当前价格亦都不满意,出口商美元卖盘挂在29.270以上,进口商美元买盘则挂在29.230以下,成交不易,加深盘势僵滞不前,且难以解套.

此外,今日台股虽然大涨,外资仍出现卖超,也令市场质疑台股上涨为空包弹,且政府护盘效果不彰.在疑虑难以去除、信心不足的情况下,股汇两市同遭冷处理.多重不利因素汇集,交易员料本周台币/美元区间仍在以29.250为中心的几分区间狭幅来回.

台股.TWII今日大涨收高1.28%报7,182.59点;外资及陆资再度转买为卖,今日卖超台股12.83亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币交易亦不受海外投资人青睐,市场反应不大,各天期的换汇点折价微微扩大,惟仍难以形成行情.

日本央行周二放松货币政策,连续第二个月加大对经济的刺激,因出口下滑有可能将日本经济拉入衰退,并推迟了央行实现通胀率1%目标的时间.[ID:nSB2074889]

周二韩元KRW=KFTC引领亚洲货币升势,兑美元触及近14个月高位,尽管韩国计划检查银行业外汇交易.地区货币兑日圆则在日本央行公布宽松政策后遭遇获利了结.[EMRG/SGCN]

此外,美国金融市场周二仍因飓风因素休市.

本周重要事件及数据包括周三台湾公布第三季GDP概估值、周四汇丰中国PMI、周五欧洲制造业PMI,美国非农就业数据等.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.278 29.292 29.220-29.319 29.300 4.94 4.46

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.245 29.256 29.235-29.255 29.245 2.57 2.50

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.190/-0.170

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