《汇市简讯》美元/日圆略为回稳,此前跌至79.35/40

0603GMT * 美元/日圆因日本央行增加量化宽松规模10.9兆(万亿)日圆,引发失望情绪而下跌后,现已回稳 * 市场预期为10兆日圆 * 日本央行经济展望报告和总裁白川方明记者会将分别在0630和0645GMT时登场 * 在79.30之前美元/日圆有支撑,一路向下至79.00有买盘,在该水准下方有一些停止单 * 200日移动均线切入位79.50,如今构成一些阻力,在一目均衡转换线79.63的阻力更大.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=