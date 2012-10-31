〔台湾数据〕第三季GDP概估年增率1.02%逊于预期,九度下修今年预估值

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透台北10月31日电---台湾主计总处周三公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.02%,逊于市场预期的年增1.55%.
主计总处称欧债危机、美国财政悬崖及中国成长和缓等因素,令民众对经济前景信心不足,景气短期难以明显反弹.
主计总处并再度下修2012年全年经济成长率为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.
主计总处并预估明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别为3.09%及1.25%,原先估值分别为3.67%及1.08%.
根据路透此前访查14家金融机构,分析师认为第三季经济成长率料较第二季的小幅负成长回升至升1.55%.[ID:nST0533319](完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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