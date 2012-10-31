〔台湾数据〕第三季GDP概估年增率1.02%逊于预期,九度下修今年预估值

路透台北10月31日电---台湾主计总处周三公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.02%,逊于市场预期的年增1.55%.

主计总处并再度下修2012年全年经济成长率为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.

主计总处并预估明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别为3.09%及1.25%,原先估值分别为3.67%及1.08%.