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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 08:43 BJT

〔台湾数据〕第三季GDP概估年增率1.02%逊于预期,九度下修今年预估值

路透台北10月31日电---台湾主计总处周三公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.02%,逊于市场预期的年增1.55%.

主计总处称欧债危机、美国财政悬崖及中国成长和缓等因素,令民众对经济前景信心不足,景气短期难以明显反弹.

主计总处并再度下修2012年全年经济成长率为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.

主计总处并预估明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别为3.09%及1.25%,原先估值分别为3.67%及1.08%.

根据路透此前访查14家金融机构,分析师认为第三季经济成长率料较第二季的小幅负成长回升至升1.55%.[ID:nST0533319](完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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