〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,380亿美元),这是该行连续第二个月放宽货币政策.由于日本经济步入衰退的边缘,要求央行采取更有力措施的压力越来越大.央行也决定设立一个新机制,为银行业提供低息长期资金,总额度不设上限.央行承诺将通过资产购买和借贷计划共投放91万亿(兆)日圆资金.新增投放的资金中,10万亿日圆将用于购买公债,余下的1万亿日圆将用于购买商票、企业债、上市交易基金和房地产信托.[ID:nSB2074707]
印度央行周二维持利率不变,但下调银行的存款准备金率,并表示1-3月当季可能进一步放松货币政策,尽管近期内通胀仍令人担忧.印度央行维持附买回利率INREPO=ECI在8.00%不变,符合路透预估,但周一该国财政部长宣布削减财政赤字的计划后,外界的降息预期升温.[ID:nSB2074627]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点
一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点
印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点
附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点
挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点
一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点
非洲
南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 王冠中
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100